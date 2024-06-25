وسط "حرب الاتهامات والإهانات".. ما أوراق ترامب وبايدن في المناظرة المرتقبة؟

بايدن سوف "يتعاطى المخدرات"

وقالت شبكة "سي أن أن" إن ترامب سيتحوط ضد أداء بايدن الأقوى من المتوقع من خلال إشارته إلى أن خصمه سوف "يتعاطى المخدرات لضمان أداء أقوى".

وفي الوقت نفسه، تكثف حملة بايدن محاولاتها الجديدة لتصوير ترامب على أنه مجرم "مختل" فاسد أخلاقيًا، يسعى لإفادة أصدقائه الأثرياء، وغير مؤهل للعودة إلى المكتب البيضاوي.

وعدت حملة بايدن بأن المواجهة المباشرة ستظهر للناخبين أخيرًا التناقض الذي يعتقد بايدن بأنه سيحرم ترامب من الأهلية.

وتأتي هذه المواجهة وسط اشتعال حدة الخلافات بين الرئيسين السابق والحالي، لا سيما في أعقاب ادعاء ترامب أن بايدن فاز في انتخابات 2020 بالتزوير، وحققت إدانة ترامب الجنائية مستوى إضافيًا من التوتر في وقت يهدد فيه الرئيس السابق حال فوزه بالرئاسة باستخدام فترة ولاية ثانية للانتقام من أعدائه.

وستتاح لملايين الناخبين فرصة لتقييم عقلية الرئيس بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، الذي يبدو واضحًا أنه تقدم في السن، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين يعتقدون أنه أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى.

ومن الراجح أن يعالج بايدن المخاوف بشأن عمره وقدرته على الخدمة لفترة ولاية ثانية، إذ يبلغ عمره الآن 81 عامًا، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا انتُخِب لولاية ثانية، فسوف يغادر منصبه في عمر 86 عامًا.