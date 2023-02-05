تعرَّض لمحاولات اغتيال وحكِم عليه بالإعدام ومات على فراشه.. من هو برويز مشرف؟

جعل الرئيس الأسبق لباكستان الجنرال برويز مشرف الذي توفي الأحد عن 79 عامًا، بلاده حليفة مهمة للولايات المتحدة في إطار "حربها على الإرهاب" عقب هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001.

تولّى آخر رئيس عسكري للبلاد، السلطة في انقلاب أبيض نفذه في تشرين الأوّل/أكتوبر 1999 وبقي يحكم باكستان حتى 2008، وتوفي مشرف بعد صراع طويل مع المرض في دبي، حيث نُقل إلى مستشفى.

وأطاح مشرف الذي كان يؤكد أن مثله الأعلى في القيادة هو نابليون وريتشارد نيكسون، برئيس الوزراء نواز شريف بانقلاب أبيض، ونصب نفسه رئيساً لباكستان في 2001.

بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في أعقاب هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001، جعل مشرف سياسة بلاده تتماشى مع مواقف واشنطن. وظهر كحصن إقليمي منيع في وجه تنظيم القاعدة الذي لجأ قادته حلفاء طالبان، إلى المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان. ونجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل قام بها التنظيم.

خلال حكمه الذي استمر تسع سنوات، شهدت باكستان ازدهارًا اقتصاديًّا ونمو الطبقة الوسطى وحرية وسائل الإعلام، ولجأ الجيش إلى التهدئة أمام الهند، لكن معارضيه نددوا على الدوام بإحكام قبضته على السلطة وإقالة قضاة المحكمة العليا "بشكل غير قانوني" وفرض حالة الطوارئ والهجوم الدامي على الإسلاميين المسلحين الذين لجأوا إلى المسجد الأحمر في إسلام أباد صيف 2007.