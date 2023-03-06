مسؤولون: لويد أوستن سيوجه رسالة صارمة للزعماء الإسرائيليين خلال جولته الشرق أوسطية

قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور الأردن في بداية جولة بالشرق الأوسط تشمل ثلاث دول، يعتزم توجيه رسالة صارمة لزعماء إسرائيل، مشيرين إلى أن أوستن يهدف أيضا إلى التأكيد للحلفاء الرئيسيين على الالتزام الأمريكي بالمنطقة على الرغم من تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين.

وأضافوا، أن أوستن سيحث زعماء إسرائيل على الحد من التوترات في الضفة الغربية والعمل على تعزيز العلاقات.