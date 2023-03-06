مسؤولون: لويد أوستن سيوجه رسالة صارمة للزعماء الإسرائيليين خلال جولته الشرق أوسطية
قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور الأردن في بداية جولة بالشرق الأوسط تشمل ثلاث دول، يعتزم توجيه رسالة صارمة لزعماء إسرائيل، مشيرين إلى أن أوستن يهدف أيضا إلى التأكيد للحلفاء الرئيسيين على الالتزام الأمريكي بالمنطقة على الرغم من تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين.
وأضافوا، أن أوستن سيحث زعماء إسرائيل على الحد من التوترات في الضفة الغربية والعمل على تعزيز العلاقات.
وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض دعوة وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" قرية فلسطينية وهو تصريح وصفه نتنياهو يوم الأحد بأنه "غير ملائم". ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق سموتريش بأنه "بغيض".
وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته " سيكون (أوستن) صريحا تماما مع الزعماء الإسرائيليين بشأن مخاوفه من دائرة العنف في الضفة الغربية والتشاور بشأن الخطوات التي يمكن للزعماء الإسرائيليين اتخاذها لإعادة الهدوء بشكل فعال قبل الأعياد المقبلة".
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي بعد أسابيع، سعى وسطاء أجانب للحد من التوترات التي تصاعدت بعد أن استعاد نتنياهو السلطة على رأس ائتلاف يميني متشدد.
وقال المسؤول الدفاعي "سينقل أوستن خلال الزيارة التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه الشرق الأوسط والتأكيد لشركائنا بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم دفاعهم".
وللولايات المتحدة نحو 30 ألف جندي في المنطقة كما أنها تعد طرفا محوريا في المساعدة في مواجهة النفوذ الإيراني.
وقال جنرال مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد فرانك ماكنزي، الذي ترأس القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام الماضي، إن المنطقة مهمة للولايات المتحدة جزئيا بسبب دور الصين المتنامي.
وأضاف ماكنزي، الذي يرأس الآن معهد الأمن القومي والعالمي التابع لجامعة ساوث فلوريدا "أعتقد أن هذه الرحلة هي مثال ممتاز لفرصة مواصلة إبلاغ الناس في المنطقة أنهم ما زالوا مهمين بالنسبة لنا".