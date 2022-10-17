مع تزايد احتجاجات الداخل.. ماكرون يدعو ألمانيا لإبداء "التضامن"



حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد ألمانيا على إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، محذّرا من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت نظم فيه عشرات الآلاف في فرنسا يوم الأحد، مسيرة حاشدة احتجاجا على غلاء الأسعار و"التقاعس" في مكافحة التغيرات المناخية، وذلك بدعوة من اليسار المناهض للرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليزيكو" ستُنشر الإثنين قال ماكرون "لا يمكننا أن نمضي قدما بسياسات وطنية لأن هذا الأمر يتسبب بإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية".

وتابع "قارتنا أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة كوفيد أمام لحظة حقيقة (...) علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن".

وحكومة المستشار الألماني أولاف شولتس متّهمة باتّباع نهج "أحادي" بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعرّض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.

وقال ماكرون إن "ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها يجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار".

وتابع "لكن إذا أردنا أن نكون متّسقين، يجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية".

وأبدى ماكرون ثقته "في قوة الشراكة الفرنسية-الألمانية وقدرة البلدين معا على وضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق".

وسيسعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمّة ستُعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة إلى وضع آلية موحدّة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وشدد ماكرون على "وجود تضامن أوروبي تجاه ألمانيا"، وقال "من الطبيعي أن يكون هناك تضامن ألماني تجاه أوروبا".