بعد 100 عام من توقيعها.. هل انتهت صلاحية معاهدة لوزان؟

تصادف اليوم الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية لوزان، التي تمت في 24 يوليو/ تموز 1923، وكانت سببًا في ولادة الجمهورية التركية.

مرور 100 عام على هذه المعاهدة دحض نظريات سابقة أثيرت حول انتهاء المعاهدة بحلول عام 2023، لكن نص المعاهدة وموادها الكاملة وملاحقها لم تذكر سقفًا زمنيًّا لنهايتها، بحسب وسائل إعلام تركية.

وقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في فندق بوريفاج بلاس بمدينة لوزان جنوبيّ سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.