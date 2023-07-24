بعد 100 عام من توقيعها.. هل انتهت صلاحية معاهدة لوزان؟
تصادف اليوم الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية لوزان، التي تمت في 24 يوليو/ تموز 1923، وكانت سببًا في ولادة الجمهورية التركية.
مرور 100 عام على هذه المعاهدة دحض نظريات سابقة أثيرت حول انتهاء المعاهدة بحلول عام 2023، لكن نص المعاهدة وموادها الكاملة وملاحقها لم تذكر سقفًا زمنيًّا لنهايتها، بحسب وسائل إعلام تركية.
وقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في فندق بوريفاج بلاس بمدينة لوزان جنوبيّ سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.
المعاهدة المكوّنة من 143 بندًا ومقدّمة و4 فصول، دخلت حيّز التنفيذ يوم 23 أغسطس/ آب 1923، عبر المصادقة عليها من قبل البرلمان التركيّ الثاني.
ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان.
وبشكل أوضح تعتبر معاهدة لوزان اتفاقية سلام بين الجمهورية التركية الحديثة ودول الاستعمار التي كسبت الحرب العالمية الأولى، فضلًا عن كونها صكّ طابو الجمهورية التركية الحديثة التي أسَّسها مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه.
ودائمًا ما يثار الحديث حول أن تركيا أُجبرت آنذاك على توقيع المعاهدة تحت تهديد دول الحلفاء، لكن وسائل إعلام تركية تنفي ذلك وتقول، إن لوزان وقعت بعد انتصار تركيا على اليونانيين و"طردهم" من الأراضي التركية، وترجح أن يصح ذلك الحديث حول معاهدة سيفر التي وقعت بعد خسارة الدولة العثمانية الحرب، وهي معاهدة لم يعترف بها أتاتورك ورفاقه.
وبحسب قناة "تي أر تي" التركية تحتفظ فرنسا بالنسخة الموقعة من معاهدة لوزان، باعتبارها "الدولة المودعة"، بينما لدى الدول الموقعة نسخ مصدقة من المعاهدة.
إحدى النسخ المصدقة تلك موجودة في أرشيف وزارة الخارجية التركية، كما توجد نسخة أصلية من المعاهدة في أرشيف وزارة الخارجية التركية، ويمكن للمواطنين الأتراك والباحثين الاطلاع عليها على موقع الوزارة، بحسب "تي أر تي".
المصادر: الأناضول + تي أر تي