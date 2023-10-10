موقف حزب فرنسي من تصعيد إسرائيل في غزة يثير الجدل

أثار موقف حزب "فرنسا المتمردة" اليساري من هجوم "حماس" على إسرائيل جدلًا وانتقاداتٍ في فرنسا، إذ اتهمه بعض السياسيين الفرنسيين بتبرير العملية ضد إسرائيل، وفقًا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، حمَّل زعيم الحزب جان لوك ميلانشون المسؤولية عن التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للسياسات الإسرائيلية.

بدورها، اتهمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الحزب بمعاداة السامية، مستنكرة الغموض الذي قالت إنه أحاط بموقفه.

وأوضحت رئيسة الوزراء الفرنسية، أن معاداة الصهيونية في حزب فرنسا المتمردة تعتبر وسيلة أيضًا لإخفاء معاداة السامية في الحزب.