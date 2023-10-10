موقف حزب فرنسي من تصعيد إسرائيل في غزة يثير الجدل
أثار موقف حزب "فرنسا المتمردة" اليساري من هجوم "حماس" على إسرائيل جدلًا وانتقاداتٍ في فرنسا، إذ اتهمه بعض السياسيين الفرنسيين بتبرير العملية ضد إسرائيل، وفقًا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، حمَّل زعيم الحزب جان لوك ميلانشون المسؤولية عن التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للسياسات الإسرائيلية.
بدورها، اتهمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الحزب بمعاداة السامية، مستنكرة الغموض الذي قالت إنه أحاط بموقفه.
وأوضحت رئيسة الوزراء الفرنسية، أن معاداة الصهيونية في حزب فرنسا المتمردة تعتبر وسيلة أيضًا لإخفاء معاداة السامية في الحزب.
ووفقًا للصحيفة، اتهم الحزب سياسات إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم حماس، مشيرًا إلى أن الهجوم المسلح لقوات فلسطينية بقيادة حماس يأتي في سياق تكثيف سياسة الاحتلال الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف ميلانشون في تغريدة على موقع "تويتر" يوم السبت، أن كل أعمال العنف التي أُطلقت ضد إسرائيل وفي غزة تثبت أمرًا واحدًا فقط، وهو أن العنف لا ينتج ولا يعيد سوى إنتاج نفسه، داعيًا إلى وقف إطلاق النار.
وطالب فرنسا بالعمل على ذلك بكل قوتها السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، كما أثارت تصريحات رئيسة الوزراء حفيظة قادة الحزب اليساري، إذ وصفها منسّق "فرنسا المتمرّدة" مانويل بومبار بأنها "دنيئة".
المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية