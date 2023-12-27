فرنسا تعرب عن "قلق عميق" من إطالة أمد الحرب في غزة

أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنّ باريس "تجدّد بشدّة دعوتها إلى هدنة فورية تؤدّي إلى وقف لإطلاق النار".

وأعرب البيان عن أسف فرنسا "للقصف الممنهج الذي أدّى مجدّداً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".