صنفها "منظمة إرهابية كبرى".. ترامب يخضع "أنتيفا" لتحقيق معمق

صنفها "منظمة إرهابية كبرى".. ترامب يخضع "أنتيفا" لتحقيق معمق
دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، وضع حركة "أنتيفا" اليسارية في الولايات المتحدة، ضمن قائمة المنتظمات الإرهابية.

وأكد الرئيس الأمريكي، في تصريح له، أنه سيوصي بإجراء تحقيقات قانونية معمقة مع الجهات التي تمول منظمة "أنتيفا" اليسارية.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من اغتيال حليف ترامب الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك برصاصة أطلقها قناص أصابته في الرقبة.

وقال ترامب في تدوينة له عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "يسرني أن أعلن للعديد من الأمريكيين الوطنيين تصنيف حركة (أنتيفا) اليسارية كمنظمة إرهابية كبرى".

ووصف ترامب "أنتيفا" بأنها "كارثة يسارية راديكالية مريضة وخطرة، وهي منظمة إرهابية كبرى"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن "أنتيفا" هو مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية.

