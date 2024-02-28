الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 5 مسيّرات حوثية في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف، أسقطت طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "طائرات أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت 5 طائرات بدون طيار مدعومة من إيران تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، الثلاثاء".

وقالت القيادة في بيان لها: "الطائرات المسيّرة قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".