إسرائيل تعتقل عميلًا أمريكيًا بتهمة التخابر مع إيران

اعتقلت السلطات في تل أبيب إسرائيليًا يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد الاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية، وصلت حد التخابر على إسرائيل لصالح إيران.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المعلومات ذات الصلة بحامل الجنسية الأمريكية، والتي سمح جهاز الأمن العام (الشاباك) بنشرها، تؤكد تورط يعقوب بيريل، البالغ 49 عامًا، في التواصل مع السفارة الإيرانية بالمغرب عام 2017، وطلبه من العاملين فيها الحصول على اللجوء له ولعائلته في طهران.

وأفادت المعلومات بأن بيريل اعتاد على مدار الأعوام الماضية التنقل في إقامته بين إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، وتبيَّن أيضًا من خلال تسريبات أمنية "تواصله مع عناصر إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منهم".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن المشتبه به ما زال يخضع لتحقيقات الأجهزة الأمنية، ومن المقرر توجيه لائحة اتهام ضده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت محكمة إسرائيلية أدانت إسرائيليًا متدينًا (حريدي)، الأسبوع الماضي، بالتخابر لصالح مسؤولين إيرانيين.

وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن "المتهم إيليمالك شتيرن، واظب على التواصل مع عميل أجنبي في طهران، وتآمر معه لتنفيذ عمليات ضد الأمن القومي الإسرائيلي".