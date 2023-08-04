روسيا تنفي وقوع إصابات جراء الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك

نفى الحاكم الإقليمي فينيامين كوندراتييف، وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هجوم أوكراني بزورقين مسيرين على نوفوروسيسك، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن زورقين مسيرين أوكرانيين هاجما قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، قبل أن يتم تدميرهما من قبل السفن الحربية الروسية.