بعد فيديو منغستو.. هل تدخل إسرائيل وحماس في مفاوضات صفقة تبادل أسرى؟

مؤشرات ضعيفة

ويرى المحلل السياسي أسعد غانم، أن "المؤشرات ضعيفة فيما يتعلق بإمكانية البدء في مفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو غير معنية في الوقت الراهن بفتح هذا الملف.

وأوضح غانم، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة الإسرائيلية لديها أولويات داخلية أهم من ذلك بكثير، خاصة على المستوى الداخلي والدولي؛ ما يدفعها نحو اتخاذ قرار بتأجيل الملف حتى إنهاء بعض تلك الأزمات".

وأضاف: "حكومة نتنياهو تركز في الوقت الراهن على التحديات الداخلية خاصة ما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية الخاصة بوزير العدل ياريف ليفين، علاوة على الوضع الأمني المتوتر بالضفة الغربية، والملف الإيراني والعلاقة مع الولايات المتحدة".

وأشار غانم، إلى أن "الأحزاب اليمينية المنضوية في إطار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لن تقبل بتمرير أي صفقة لتبادل الأسرى، خاصة أنها تتعارض مع مواقفها، علاوة على أن أي صفقة ستؤدي إلى انتقادات حادة من قادة المعارضة".

وبين أن "الأوضاع السياسية والأمنية في إسرائيل غير ناضجة بالوقت الحالي لدفع الثمن المطلوب من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس"، مرجحًا أن ينتظر نتنياهو حتى الانتخابات المقبلة للكنيست ليندفع نحو تحريك الملف.

وحسب المحلل السياسي، فإن "حماس لا زالت قادرة على التشدد في مطالبها؛ وبالتالي فإن إمكانية التوصل لاتفاق مع الحركة بالوقت الحالي تكاد تكون معدومة، خاصة أن الحركة ترغب في تحقيق مكاسب تعيد شعبيتها المتراجعة فلسطينيًّا"، وفق تعبيره.