بوتين: شرعية الرئيس الأوكراني انتهت

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، قد انتهت.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب المحادثات الروسية البيلاروسية، قال بوتين: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت"، مشيرا إلى أن أحد أهداف مؤتمر سويسرا هو "تأكيد الدول الراعية لنظام كييف على شرعية الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي".

وأعلن بوتين، وفقا لوكالة "سبوتنيك"، استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، مبينا أنه "من الممكن العودة إلى المفاوضات بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في تركيا وبيلاروسيا، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض".