فرنسا.. بايرو يهاجم المعارضة ويتهمها بخوض "حرب أهلية مفتوحة"

هاجم رئيس الحكومة الفرنسي فرنسوا بايرو القوى السياسية التي كانت "في حرب أهلية مع بعضها البعض" لمدة ثلاث سنوات، وفق تعبيره، والتي تتعاون الآن "لإسقاط الحكومة".

وجاءت تصريحات بايرو في آخر ظهور إعلامي له قبل التصويت على الثقة غدا الاثنين.

وأنهى بايرو اليوم الأحد جولته الإعلامية، عشية تصويت الثقة الذي من المرجح أن يُسقطه، "إلا في حال حدوث مفاجأة كبيرة"، وفق ما ذكر موقع "فرانس إنفو" الإخباري.

وانتقد رئيس الوزراء الفرنسي استراتيجية المعارضة، وقال: "هذه أحزاب سياسية لا تتفق على شيء فحسب، بل والأسوأ من ذلك، أنها في حرب أهلية مفتوحة فيما بينها (...) وتتحد لإسقاط الحكومة".

وأضاف بايرو، مُقرًا بسقوطه في مواجهة اعتراضات اليسار واليمين المتطرف: "هناك أمور أسوأ في الحياة من أن تكون على رأس حكومة ثم يتم إسقاطك" وفق تعبيره.