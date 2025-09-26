"من أسوأ البشر".. ترامب يعلق على توجيه "اتهامات خطيرة" لجيمس كومي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت، الخميس، إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، اتهامات بارتكاب "جرائم خطيرة" مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.

يأتي ذلك في وقت شن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على كومي، واصفاً إياه بأنه "من أسوأ البشر في البلاد" وأنه "فاسد".

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فدرالية كبرى تزعم أن كومي عرقل تحقيقاً يجريه الكونغرس وأدلى بشهادة كاذبة.

وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقاً للمدعية العامة الفدرالية ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبها قبل أيام.

وكتب ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشال" معلقاً: "العدالة في أمريكا! من أسوأ البشر الذين تعرّضت لهم هذه البلاد على الإطلاق، جيمس كومي، الرئيس الفاسد السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف: "اليوم، وجّهت إليه هيئة محلفين كبرى تهمتين جنائيتين بارتكاب أعمال غير قانونية وغير مشروعة. لقد كان سيئاً جداً تجاه بلدنا، لفترة طويلة، وهو الآن على وشك أن يُحاسب على جرائمه ضد أمتنا. لنجعل أمريكا عظيمة من جديد!".