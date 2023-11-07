"محاولة لاختطافه".. تفاصيل مثيرة عن تهريب الرئيس الغيني السابق

يتواصل في غينيا مسلسل الكشف عن تفاصيل محاولة تهريب الرئيس الغيني السابق، موسى داديس كامارا، من سجن كوناكري، مع ترجيح احتمال اختطافه، الأمر الذي كذبته السلطات، بحسب مجلة "جون أفريك".

وأعادت المجلة الفرنسية في مقال مطول طرْح قضية محاولة تهريب كامارا، استنادًا إلى روايات المحامين والسلطات الرسمية.

وقالت المجلة إنه لو حاول "الكوماندوس" الغيني الذي اندفع السبت الماضي لتهريب الرئيس السابق كامارا من السجن المركزي في كوناكري، إعادة إنتاج الفيلم الشهير "الهروب الكبير" لعام 1963، فلا شك أنه كان سيصوغ سيناريو آخر يحمل عنوان "الهروب الصغير"، وسيكون بطل العمل موسى داديس كامارا نفسه.

وأضافت أنه منذ بداية الأحداث، روج وزير العدل، ألفونس تشارلز رايت، رواية تقول إن "رجالًا ملثمين ومدججين بالسلاح" يعرفون كل زوايا السجن المركزي في كوناكري، اقتحموا السجن، وأخرجوا أربعة متهمين في مجزرة الـ28 من سبتمبر/ أيلول عام 2009، ومن بينهم موسى داديس كامارا.

وأكدت أنه سرعان ما نجحت السلطات في إعادة ثلاثة فارين إلى زنازينهم، لافتة إلى أن وزير الداخلية في المجلس العسكري السابق، كلود بيفي، نجح وحده في مواصلة مغامرته.