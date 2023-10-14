بايدن: أولويتنا معالجة الأزمة الإنسانية في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يمنح أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، مضيفًا أنه ملتزم بإعادة الأمريكيين المحتجزين.

وقال بايدن للصحفيين، خلال جولة في فيلادلفيا: "تعمل فرقنا في المنطقة لزيادة الدعم، بما في ذلك التواصل مباشرة مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة".

وأعلنت الولايات المتحدة مغادرة أول رحلة جوية، مستأجرة خصيصًا لإجلاء مواطنين أمريكيين، إسرائيل في طريقها إلى أوروبا، حسبما أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، من دون تقديم تفاصيل عن الوجهة.