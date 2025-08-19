اليهود المتشددون يتظاهرون في إسرائيل رفضا للتجنيد (فيديو)

تظاهر المئات من اليهود المتشددين "الحريديم" في إسرائيل، الثلاثاء، احتجاجا على التجنيد الإجباري في الجيش، وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل الإعلام أن "المتظاهرين تجمعوا على الطريق السريع 4 وأغلقوه بين مفترق ألوف ساد وإم موشافوت، فيما طلبت الشرطة منهم إخلاء الطريق قبل أن تعتقل عددا منهم".

ورفع المحتجون شعارات "الدولة ستقبل السجناء لا الجنود" و"سنموت ولن نجند"، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتجنيد الإجباري.

وفي مطلع أغسطس/ آب الجاري، حذر المرجع الروحي الأبرز لليهود المتشددين في إسرائيل من "الحرب" التي أعلنتها السلطات، ونيتها إشراك أعضاء هذا التيار في الخدمة العسكرية.

ووفقا لإحصاءات عبرية، يشكل اليهود المتشددون 14% من سكان إسرائيل أو نحو 1,3 مليون نسمة بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية يتم إعفاؤهم من التجنيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع يوليو/ تموز أنه سيتم إرسال طلبات التجنيد إلى آلاف من اليهود المتشددين الذين كانوا معفيين حتى الآن من الخدمة العسكرية.

وبموجب ترتيب يعود إلى تاريخ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، يحظى الرجال الحريديم (المتدينون) بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود شرط أن يكرسوا أنفسهم للدراسة بدوام كامل للنصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.