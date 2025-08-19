نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"
logo
العالم

اليهود المتشددون يتظاهرون في إسرائيل رفضا للتجنيد (فيديو)

اليهود المتشددون يتظاهرون في إسرائيل رفضا للتجنيد (فيديو)
مظاهرة سابقة للحريديم ضد التجنيدالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 3:26 م

تظاهر المئات من اليهود المتشددين "الحريديم" في إسرائيل، الثلاثاء، احتجاجا على التجنيد الإجباري في الجيش، وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل الإعلام أن  "المتظاهرين تجمعوا على الطريق السريع 4 وأغلقوه بين مفترق ألوف ساد وإم موشافوت، فيما طلبت الشرطة منهم إخلاء الطريق قبل أن تعتقل عددا منهم".

ورفع المحتجون شعارات "الدولة ستقبل السجناء لا الجنود" و"سنموت ولن نجند"، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتجنيد الإجباري.

وفي مطلع أغسطس/ آب الجاري، حذر المرجع الروحي الأبرز  لليهود المتشددين في إسرائيل من "الحرب" التي أعلنتها السلطات، ونيتها إشراك أعضاء هذا التيار في الخدمة العسكرية.

ووفقا لإحصاءات عبرية، يشكل اليهود المتشددون 14% من سكان إسرائيل أو نحو 1,3 مليون نسمة بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية يتم إعفاؤهم من التجنيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع يوليو/ تموز أنه سيتم إرسال طلبات التجنيد إلى آلاف من اليهود المتشددين الذين كانوا معفيين حتى الآن من الخدمة العسكرية. 

أخبار ذات علاقة

تصعيد متواصل في إسرائيل والحريديون يتحدثون عن "حرب" داخلية

تصعيد متواصل في إسرائيل والحريديون يتحدثون عن "حرب" داخلية

وبموجب ترتيب يعود إلى تاريخ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، يحظى الرجال الحريديم (المتدينون) بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود شرط أن يكرسوا أنفسهم للدراسة بدوام كامل للنصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC