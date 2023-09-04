وكالة: سفير إيران لدى السعودية يتوجه إلى الرياض الثلاثاء

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي سيتوجَّه إلى الرياض يوم الثلاثاء، فيما سيصل السفير السعودي عبدالله العنزي إلى طهران نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوكالة، أن السفير الإيراني لدى الرياض قدَّم، يوم أمس السبت، إلى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان تقريرًا عن البرامج المرتقبة في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين.