"الذخائر العنقودية".. فروقات بين الروسية ونظيرتها الأمريكية

من جهته، ردَّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "الذخائر العنقودية" الروسية أكثر فاعلية وتنوعًا، مقارنة بالذخائر الأمريكية، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال بأن قرار إرسال الذخائر العنقودية إلى الجيش الأوكراني كان "صعبًا جدًا"، لكنه شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة إضافية لملء مخزونها المستنفد.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، بأن القرار الذي اتخذته واشنطن أثار "اهتمام المجتمع الدولي وعارضته العديد من الدول، لأن النقل غير المسؤول للذخائر العنقودية قد يتسبّب بمشكلات إنسانية".

نظرة على الذخائر العنقودية

يشير مصطلح "الذخائر العنقودية" عبوات تحمل عشرات أو مئات القنابل الصغيرة، ويمكن إطلاقها بواسطة القذائف والمدفعية، ومن الطائرات، حيث تنفجر على ارتفاع معين من الهدف وحينها تنتشر القنابل المصممة لتدمير المركبات المدرعة والدبابات، وقتل المشاة.

وحظرت دول عدة استخدام تلك الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008، لكن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة، وأوكرانيا، وروسيا، لم تصادق على الاتفاقية حتى الآن.