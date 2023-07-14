"الذخائر العنقودية".. فروقات بين الروسية ونظيرتها الأمريكية
يتواصل الجدل إزاء دخول "الذخائر العنقودية" على خط الحرب الروسية الأوكرانية، بعد تلقي كييف دفعة من تلك القنابل من قبل واشنطن وتحذير الكرملين من أن روسيا ستُضطر لاتخاذ "إجراءات مضادة"، وتنديد الصين بالخطوة الأمريكية و"المعاناة الإنسانية" التي قد تسببها.
وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي، أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "الحصول على الذخائر العنقودية من واشنطن، وبأن عملية التسليم تلك، ستغير مسار الحرب جذريًا".
من جهته، ردَّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "الذخائر العنقودية" الروسية أكثر فاعلية وتنوعًا، مقارنة بالذخائر الأمريكية، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال بأن قرار إرسال الذخائر العنقودية إلى الجيش الأوكراني كان "صعبًا جدًا"، لكنه شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة إضافية لملء مخزونها المستنفد.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، بأن القرار الذي اتخذته واشنطن أثار "اهتمام المجتمع الدولي وعارضته العديد من الدول، لأن النقل غير المسؤول للذخائر العنقودية قد يتسبّب بمشكلات إنسانية".
نظرة على الذخائر العنقودية
يشير مصطلح "الذخائر العنقودية" عبوات تحمل عشرات أو مئات القنابل الصغيرة، ويمكن إطلاقها بواسطة القذائف والمدفعية، ومن الطائرات، حيث تنفجر على ارتفاع معين من الهدف وحينها تنتشر القنابل المصممة لتدمير المركبات المدرعة والدبابات، وقتل المشاة.
وحظرت دول عدة استخدام تلك الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008، لكن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة، وأوكرانيا، وروسيا، لم تصادق على الاتفاقية حتى الآن.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن سبب القرار الأمريكي بإرسال تلك الذخائر يرجع إلى تعثر الهجوم الأوكراني المضاد، وعدم تحقيق النتائج المرجوة، رغم الدعم الغربي السخي.
يذكر أن تلك الذخائر الواحدة منها قادرة على حمل "88 قنبلة صغيرة" بمدى يصل إلى 10 أمتار مربعة، ويمكن أن تغطي المجموعة الواحدة مساحة تصل لـ 30 ألف متر مربع، وفق تقارير أمريكية.
مقارنة بين الروسية والأمريكية
تم تصميم الذخائر العنقودية الأمريكية في فترة الحرب الباردة، وكانت مخصصة لإصابة القوة البشرية ومدرعات دول تحالف "وارسو" فقط، حيث استخدمتها القوات الأمريكية في كل من "فيتنام، وكامبوديا، ولاوس".
أما الذخائر العنقودية السوفيتية (الروسية) فكانت الغاية منها تدمير المدرعات والمنشآت المحصنة، وكذلك زرع حقول الألغام عن بعد.
ومن أحدث "الذخائر العنقودية" في حوزة الجيش الروسي قنبلة "دريل - المثقاب" بوزن 540 كلغ، وتحمل 15 قنبلة صغيرة الحجم توجه "ذاتيًا"، وهي مصممة لتدمير "المدرعات والمنشآت المحصنة"، وكذلك الرادارات، ووسائل الدفاع الجوي، وفقًا"روسيسكايا غازيتا" الروسية الرسمية.
ويمكن لقنبلة "دريل" أن تنفصل عن جسم الطائرة على مسافة 30 كلم من الهدف، وتحوم في الجو بناء على إشارة "غلوناس" للملاحة الفضائية، ولكل عنصر في القنبلة رأس يتفاعل مع الأشعة تحت الحمراء أو الرادارية الموجهة ذاتيًا.
وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن الجيش الروسي يمتلك قنبلة "إر بي كا – 500 أو"، المصممة لتدمير الأهداف الخرسانية، بما في ذلك المطارات، والطرق، والمنشآت المحصنة.
يذكر أن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف ستتضمن لأول مرة ذخائر من عيار 155 ملم من طراز DPICM، وهي ذخائر عنقودية.
وبحسب مقال على موقع "eArmor" التابع للجيش الأمريكي، فإن ذخائر "DPICM" التي ستمنحها واشنطن إلى كييف يتم إطلاقها من مدافع "هاوتزر" عيار 155 مليمتر، وكل عبوة منها تحمل 88 قنبلة صغيرة.
ووفق لشبكة "سي إن إن"، تمتلك الولايات المتحدة مخزونًا من الذخائر العنقودية المعروفة باسم "الذخائر العنقودية ثنائية الغرض"، أو الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض، ولم تعد تستخدمها منذ العام 2016.