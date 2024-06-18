محللون: زيارة بوتين النادرة لكوريا الشمالية تهدف لاستفزاز الغرب

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية، يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط تنامي العلاقات بين البلدين أخيراً، وهو ما يراه البعض استفزازا للغرب كونها تعزز العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ التي تعيش عزلة دولية.

وقال مسؤولون روس إن البلدين قد يوقعان اتفاقية شراكة تغطي مسائل أمنية خلال الزيارة، مشيرين إلى أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أية دولة أخرى.

كسر جدار العزلة

يرى الباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية سيرغي يزيجوف أن "الهدف من الزيارة أبعد من المعلن"، مشيرا إلى أن روسيا تتعمد "الاستفزاز"، من خلال محاولة كسر الجدار الذي بناه الغرب حول كوريا الشمالية.

وقال يزيجوف، لـ"إرم نيوز": "الجميع يسأل ما الذي تستطيع تقديمه روسيا لكوريا الشمالية في ظل العقوبات المفروضة على موسكو؟ هذا سؤال منطقي إذا نظرنا للأمر كمعادلة رياضية، لكن ما خلف المعلن هو خلق حالة جديدة لوضع بيونغ يانغ العالمي، التي تقترب من أن تصبح دولة نووية، إضافة لكونها عضوا في مجلس الأمن ولديها علاقات وطيدة في أفريقيا وفي الشرق الاوسط وفي أجزاء من آسيا".

وأضاف: "موسكو تفتح بوابة من ذهب لبيونغ يانغ على المنطقة، وهذا لا يقدر بثمن بالنسبة لكوريا الشمالية؛ فهي كانت تصطدم بقرارات من مجلس الأمن كلما حاولت الدخول هنا أو هناك.. هذا باعتقادي ما سيتم تقديمه لهذه الدولة في المرحلة المقبلة".