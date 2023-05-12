هدوء حذر.. الفلسطينيون والإسرائيليون يترقبون وقف إطلاق النار

تسود حالة من الهدوء الحذر بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، وذلك في رابع أيام عملية "السهم الواقي" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وأسفرت عن اغتيال ثلاثة قادة عسكريين من حركة الجهاد الإسلامي.

ويترقب الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية ودولية، وذلك في المفاوضات التي يجريها الوسطاء بين الجانبين لوقف المواجهة العسكرية الحالية في غزة.

حصيلة العملية

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي في غزة إلى استشهاد 31 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 آخرين بجراح مختلفة بينهم 32 طفلًا و17 سيدة.