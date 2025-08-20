إدارة ترامب تسحب تصاريح أمنية من 37 مسؤولا أمريكيا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنها سحبت التصاريح الأمنية لـ37 مسؤولا حاليا وسابقا، متهمة إياهم بـ"تسييس أو استخدام الاستخبارات لأغراض شخصية أو حزبية أو غير موضوعية".

جاء ذلك، بعد أن نشرت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، مذكرة علنية بأسماء هؤلاء المسؤولين، ما أثار جدلاً قانونيًا وفق ما أكده المحامي مارك زايد، الذي يمثل موظفي الاستخبارات، ويسعى لاستعادة تصاريحهم المسحوبة، بحسب موقع "أكسيوس".

واتهمت غابارد المسؤولين في منشور على منصة "إكس" بـ"تسييس وتلاعب بالاستخبارات، وتسريب معلومات سرية دون تفويض، وارتكاب انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الاستخباراتي"، دون تقديم أدلة واضحة على هذه الادعاءات.

وتضم القائمة مسؤولين شاركوا في تقييم تدخل روسيا في انتخابات 2016، وعملوا على الأمن القومي في إدارات بايدن وأوباما، بالإضافة إلى من وقعوا رسالة دعم التحقيق في مساءلة ترامب بتهمة الضغط على أوكرانيا.

ورد المحامي مارك زايد، بالقول إن نشر هذه المعلومات قد يمثل "انتهاكا لقانون الخصوصية"، مؤكداً أن معظم المدرجين في القائمة موظفون ملتزمون خدموا عبر عدة إدارات رئاسية، وأن الحكومة لا يمكنها نشر معلومات التصاريح الأمنية دون موافقة خطية أو وجود استخدام روتيني قانوني.

من جانبها، أشارت الناشطة اليمينية لورا لوومر على منصة "إكس" إلى أنها كانت تطالب سابقا بسحب تصريح أمني لأحد المدرجين، مضيفة: "شكرًا لكِ، تولسي! المزيد من الرؤوس".

يذكر أن ترامب كان قد سحب في أول يوم له في الحكم تصاريح أمنية لـ51 مسؤولا استخباراتيا سابقا، كما سحب لاحقا تصريح الرئيس السابق جو بايدن وامتنع عن تزويده بالموجزات الاستخباراتية اليومية، إضافة إلى سحب تصريح الجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق.