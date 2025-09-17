إسبانيا توقف 19 بتهمة قتل مهاجرين على متن قارب في الأطلسي

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، القبض على 19 شخصا بتهمة القتل والتعذيب على متن قارب يقل مهاجرين انطلق من السنغال باتجاه جزر الكناري، إذ تم الإبلاغ عند الوصول عن فقدان 50 شخصا على الأقل.

في 24 آب/أغسطس، تم إنقاذ مهاجرين على متن قارب متهالك قبالة سواحل جزر الكناري في المحيط الأطلسي، كان يقل 248 شخصا، بحسب الشرطة الإسبانية.

وتعتقد السلطات أن 300 شخص كانوا على متن القارب عند إبحاره، ورجحت أن العديد من المفقودين أُلقي بهم في البحر خلال الرحلة التي استمرت 11 يوما.

وقال الناجون للمحققين إن العديد من هؤلاء الموقوفين "هاجموا العشرات من الأشخاص وضربوهم واعتدوا عليهم بطرق مختلفة"، بحسب بيان للشرطة.

وأضاف البيان: "في بعض الحالات، ألقوا بالمهاجرين أحياءً في البحر ورفضوا إنقاذ من سقطوا في الماء عرضيا".

وقالت الشرطة إن بعض عمليات القتل مرتبطة بالخرافات، إذ اتُهم الضحايا بممارسة "السحر" والمسؤولية عن أعطال المحركات ونقص الغذاء والعواصف.

كما قُتل آخرون لاحتجاجهم على الظروف القاسية.

ويواجه جميع المشتبه بهم التسعة عشر، الذين وضعوا رهن الاحتجاز الاحتياطي، تهما بالهجرة غير الشرعية والقتل والاعتداء والتعذيب.

وإسبانيا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية الثلاث للمهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا، إلى جانب إيطاليا واليونان.