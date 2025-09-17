29 سبتمبر.. موعد اختبار جديد للعلاقة بين ترامب ونتنياهو بعد قصف الدوحة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه إلى اجتماع في البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول، بعد أيام من إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في القدس ركز على أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي، وشهد ردودًا على انتقادات بشأن تصريحاته الأخيرة حول اعتماد إسرائيل على نفسها، ووصْفها بأنها قد تصبح "إسبرطة عظمى".

وأكد نتنياهو أن تقلبات الأسواق عقب تصريحاته كانت نتيجة "سوء فهم"، مشددًا على متانة الاقتصاد الإسرائيلي وربحية الاستثمار فيه.

وفي سياق آخر، وجه نتنياهو تحذيرًا شديد اللهجة إلى حركة حماس من إيذاء الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قائلاً إن ذلك سيواجه بردٍّ قاسٍ.

كما انتقد نتنياهو قطر، معتبرًا أنها توفر دعمًا لحماس وتملك أدوات ضغط لم تستخدمها بما يكفي للإفراج عن الرهائن، على حد وصفه.

وتطرق نتنياهو إلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت في 9 سبتمبر/أيلول قادة من حماس في الدوحة، مشيرًا إلى أن نتائجها الاستخباراتية ما زالت "غير قاطعة تمامًا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية الهجوم، في حين أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" بأن نتنياهو أبلغ ترامب قبل خمسين دقيقة من تنفيذ الضربة، وهو ما لم ينفه رئيس الوزراء، مكتفيًا بالقول إن "رواية البيت الأبيض للأحداث صحيحة".

وأثارت الغارة، التي أودت بحياة خمسة عناصر من حماس وضابط أمن قطري، دون استهداف القادة الأساسيين، ردود فعل غاضبة من حكومات عربية عقدت اجتماعًا طارئًا لبحث الحادث.

وأثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المنطقة، عبّر عن دعمه لإسرائيل، معتبرًا أن "النتيجة المثالية" تكمن في استسلام حماس، مع عدم استبعاد عملية عسكرية محدودة لإنهاء وجودها المسلح.

ورفض نتنياهو الإجابة عن أسئلة تتعلق بتحقيقات حول مستشارين له يُشتبه في تلقيهم أموالاً من قطر لدعم حملات دعائية، كما امتنع عن تقديم تحديث حول مصير القادة المستهدفين في غارة الدوحة، مكتفيًا بالقول إن التحقيقات ما زالت جارية.