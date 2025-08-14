"جائزة نوبل" تتصدر اتصال ترامب بوزير المالية النرويجي

ذكرت صحيفة "داجينز نارينغسليف" النرويجية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما اتصل بوزير المالية النرويجي، الشهر الماضي، لمناقشة الرسوم الجمركية، سأله أيضاً عن جائزة نوبل للسلام.

ورشحت عدة دول، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترامب للتوسط في اتفاقيات السلام أو وقف إطلاق النار، وقالت إنه يستحق التكريم النرويجي الذي حصل عليه 4 من أسلافه في البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها "فجأة، بينما كان وزير المالية ينس ستولتنبرغ يسير في أحد شوارع أوسلو، اتصل دونالد ترامب"، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأضافت: "كان يريد جائزة نوبل - ومناقشة الرسوم الجمركية".

ولم يرد البيت الأبيض، ولا وزارة المالية النرويجية، ولا لجنة نوبل النرويجية، على طلبات التعليق على الفور.

ومع ترشيح المئات سنوياً، تختار لجنة نوبل النرويجية الفائزين بالجائزة، ويعين البرلمان النرويجي أعضاء اللجنة الخمسة بناءً على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في القرن التاسع عشر. ويُعلن عن الفائزين، في أكتوبر/ تشرين الأول، في أوسلو.

وقالت الصحيفة النرويجية إن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب مسألة الجائزة في حديثه مع ستولتنبرج، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي.

ونقلت الوكالة عن ستولتنبرغ قوله إن الاتصال كان لمناقشة الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي قبل مكالمة ترامب مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره.

وعندما سُئل ستولتنبرغ ما إذا كان ترامب قد تناول جائزة نوبل موضوعاً للنقاش، قال: "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة".

وأشار إلى أن عدداً من المسؤولين في البيت الأبيض من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيمسيون جرير، كانوا موجودين في المكالمة.

وأعلن البيت الأبيض، في 31 يوليو/ تموز، فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات من النرويج، وهو نفس ما فرضه على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ستولتنبرغ، الأربعاء، بأن النرويج والولايات المتحدة ما زالتا تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية.