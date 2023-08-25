موسكو تنتقد تصريحات بايدن حول مقتل قائد "فاغنر"

انتقدت روسيا، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بسبب تصريحات قال فيها إنه "لم يتفاجأ" من مقتل يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في تحطم طائرة، وحذرت من أنه من غير اللائق أن تدلي واشنطن بمثل تلك التصريحات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن مثل تلك التصريحات تظهر تجاهل واشنطن للأعراف الدبلوماسية. وأضاف: "ليس من مهام الرئيس الأمريكي، من وجهة نظري، أن يتحدث عن أحداث مأساوية مثل تلك".

وقال بايدن، يوم الأربعاء، إنه لم يتفاجأ من التقارير عن مقتل بريغوجين، مضيفاً أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يقف وراءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح بايدن: "لست مندهشاً... قلما يحدث شيء في روسيا لا يقف وراءه بوتين، لكنني لست على دراية بما يكفي لأعرف ما حدث".

وكان بوتين، قدم تعازيه إلى عائلة بريغوجين، أمس الخميس، ووصفه بأنه رجل أعمال موهوب. ولكن بوتين قال إن بريغوجين ارتكب بعض الأخطاء الفادحة وكانت شخصيته لا تخلو من العيوب.

