تقرير: تركيا قررت أن تكون جزءًا من الحل بعد موافقتها على انضمام السويد للناتو

تناولت وسائل الإعلام التركية بشكل موسع كواليس القرار المفاجئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم المواقف الرافضة لأنقرة قبل أيام لطلب ستوكهولم.

وقال موقع "يتكين ربورت" التركي في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن أردوغان غادر تركيا في العاشر من يوليو/ تموز الجاري رافعًا شعار"افتحوا الطريق لتركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وسنفتح الطريق للسويد أيضًا".

ووصل أردوغان إلى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، للمشاركة في قمة "الناتو"، حيث أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، لتعلن الأمانة العامة للناتو عن موافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الحلف وتوقيع بروتوكول مكون من سبعة بنود.

وفي البند السادس من الخطة المؤلفة من سبعة بنود، وعدت السويد بدعم جهود تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك "تحديث الاتحاد الجمركي وإلغاء التأشيرة".

وطرح الموقع جملة من التساؤلات ابتداء من "موعد تمرير أردوغان قرار موافقته على انضمام السويد إلى الناتو على البرلمان التركي للتصويت عليه؟، أم أنه سينتظر حتى الصيف لتحقيق الوعود؟".

واعتبر الموقع أن "الأزمة المحتدمة في الناتو قد انتهت، وسيعزز انضمام السويد إلى الناتو قوة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، من وجهة نظر الغرب".