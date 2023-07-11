تقرير: تركيا قررت أن تكون جزءًا من الحل بعد موافقتها على انضمام السويد للناتو
تناولت وسائل الإعلام التركية بشكل موسع كواليس القرار المفاجئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم المواقف الرافضة لأنقرة قبل أيام لطلب ستوكهولم.
وقال موقع "يتكين ربورت" التركي في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن أردوغان غادر تركيا في العاشر من يوليو/ تموز الجاري رافعًا شعار"افتحوا الطريق لتركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وسنفتح الطريق للسويد أيضًا".
ووصل أردوغان إلى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، للمشاركة في قمة "الناتو"، حيث أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، لتعلن الأمانة العامة للناتو عن موافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الحلف وتوقيع بروتوكول مكون من سبعة بنود.
وفي البند السادس من الخطة المؤلفة من سبعة بنود، وعدت السويد بدعم جهود تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك "تحديث الاتحاد الجمركي وإلغاء التأشيرة".
وطرح الموقع جملة من التساؤلات ابتداء من "موعد تمرير أردوغان قرار موافقته على انضمام السويد إلى الناتو على البرلمان التركي للتصويت عليه؟، أم أنه سينتظر حتى الصيف لتحقيق الوعود؟".
واعتبر الموقع أن "الأزمة المحتدمة في الناتو قد انتهت، وسيعزز انضمام السويد إلى الناتو قوة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، من وجهة نظر الغرب".
ورأى أن تركيا قررت أن تكون "جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة"، على الرغم من أنها تعرضت لغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبشأن ورقة السويد التي استخدمها أردوغان لمقايضة أعضاء الناتو بانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، طرح التقرير الذي نشره الموقع التركي تساؤلات حول إمكانية الاستفادة بشكل جيد من هذه الورقة التي قد لا تتمكن تركيا من الحصول عليها إلا مرة واحدة كل 40 عامًا.
كما تساءل الموقع عن "إمكانية تحقيق أردوغان مطالب تركيا التي وضعتها على طاولة الناتو؟، وماذا بقي في يد تركيا غير الإشادة والوعود والمشورات؟".
وقال الموقع "ما الذي تغير في موقف أردوغان الذي يؤكد قبل مغادرته تركيا إلى ليتوانيا استخدام ورقة الفيتو في حلف الناتو ضد الاتحاد الأوروبي".
ويجيب الموقع عن تلك التساؤلات بالقول "على العكس تمامًا، رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، الربط بين موقف أردوغان من السويد وانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي الذي يبدو كأنه تحدٍّ، قائلًا: "ما العلاقة؟".
وعلى الرغم من أن السويد ستنضم إلى الناتو بموافقة تركيا، إلا أن موافقة تركيا غير كافية، بحسب الموقع.
المصدر: موقع "يتكين ربورت" التركي