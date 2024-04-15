قبيل رد مُحتمل على إيران.. نتنياهو يستدعي زعماء المعارضة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى بشكل "غير اعتيادي"، رؤساء أحزاب معارضة، لإطلاعهم على آخر المستجدات الأمنية، متوقعة أن يكون الاجتماع مرتبطا بقرار مصيري بشأن الرد على هجوم إيران.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن الدعوات وصلت إلى زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، وإلى جدعون ساعر زعيم حزب "أمل جديد" اليميني، المستقيل من الائتلاف أخيرًا، وكذلك إلى أفيغدور ليبرمان، زعيم "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني.

وتوقعت الصحيفة، وغيرها من وسائل الإعلام العبرية التي نقلت الأنباء، أن يكون السبب على صلة بقرار مصيري مرتبط برد إسرائيل على الهجوم الذي شنته طهران الليلة قبل الماضية.

ويلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء باستدعاء زعيم المعارضة فقط لإطلاعه على المستجدات الأمنية والعسكرية الحساسة، ربما بشكل شهري طالما سنحت الظروف، وفي هذه الحالة يجري الحديث عن يائير لابيد فقط.

إلا أن استدعاء زعماء معارضة آخرين، بما في ذلك ساعر المستقيل، والذي دخل في مشكلات كبيرة مع الحكومة قبل وعقب استقالته، ويطالب بإسقاطها، يؤشر على قرار مصيري سيتخذه نتنياهو، ومن ثم يعمل على ترتيب الاجتماع مع الشخصيات المشار إليها لوضعها في قلب التطورات.