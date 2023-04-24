أستراليا تكشف عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود

كشفت أستراليا، الاثنين، عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، مع إعادة تركيز إستراتيجية جيشها على ردع أعداء محتملين بعيدًا عن سواحلها.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الذي وضع تصورًا يعزز فيه قدرات أستراليا الهجومية البعيدة المدى، إن الإستراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي "لم تعد تفي بالمطلوب".

وأضاف أنه في مواجهة الصين التي باتت أكثر قوة، ستحول أستراليا تركيزها إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى حدودها سواء في البحر أو الجو أو الفضاء الإلكتروني.

وأكد مارليس: "اليوم وللمرة الأولى منذ 35 عامًا نعيد صياغة مهمة قوات الدفاع الأسترالية".

وأشارت المراجعة الإستراتيجية التي قامت بها وزارة الدفاع الأسترالية إلى أن النمو العسكري لبكين هو الآن الأكبر والأكثر طموحًا مقارنة بأي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.