كوريا الشمالية تنفي استخدام "حماس" لأسلحتها ضد إسرائيل

نفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، استخدام حركة "حماس" لأسلحتها في الهجوم على إسرائيل، قائلة إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية هو محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة.

وقال خبراء عسكريون هذا الأسبوع، إن صورًا من الصراع أظهرت أن مقاتلي "حماس" ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية "آر.بي.جي" من طراز "إف-7".

وقال الأستاذ بجامعة أنجلو في تكساس، بروس بيكتول، والذي أجرى بحثًا حول مبيعات أسلحة كوريا الشمالية، إنه كانت هناك تقارير عن استخدام حماس لهذا النوع من القذائف على مدى أعوام.

وتابع بيكتول "قد تكون هذه إمدادات جديدة أو من شحنات سابقة تعود لعام 2009"، مضيفًا أنه من المحتمل أن تكون الأسلحة قد سلكت طريقًا غير مباشر إلى حماس من كوريا الشمالية عبر إيران أو سوريا.