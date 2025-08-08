أكسيوس: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على اقتراح نتنياهو بشأن احتلال مدينة غزة
logo
العالم

40 هزة ارتدادية في كامتشاتكا الروسية خلال 24 ساعة

40 هزة ارتدادية في كامتشاتكا الروسية خلال 24 ساعة
من عمليات الإجلاء الروسية عقب زلزال كامتشاتكاالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 1:15 ص

أعلنت إدارة الطوارئ الرئيسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، عبر قناتها على "تليغرام"، رصد وقوع أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة، بحسب "نوفوستي".

أخبار ذات علاقة

بعد زلزال كامتشاتكا.. الغموض يحيط بمصير أكبر القواعد النووية في روسيا

بعد زلزال كامتشاتكا.. الغموض يحيط بمصير أكبر القواعد النووية في روسيا

 وكان مدير فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للبحوث، دانيلا تشيبروف، قد صرح بأنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية لكن غير مدمرة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا مؤخرا.

وجاء في بيان الإدارة: "سُجلت 41 هزة ارتدادية خلال يوم، وشعر السكان بأربع منها في المناطق المأهولة".

ويوجد حاليا 31 شخصا في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ومقاطعة فيليوتشينسك السكنية.

ولا تزال هناك مخاوف من تآكل جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامتشاتسك بسبب نشاط بركان كليوتشيفسكوي.

وكانت كامتشاتكا شهدت في 30 يوليو تموز الفائت أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. 

وامتدت الهزات التي بلغت قوتها 8 درجات إلى جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت أربع موجات تسونامي بأضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.

ولاحقا استؤنفت حركة الملاحة البحرية والطيران المروحي في سيفيرو-كوريلسك، وعاد ميناء المدينة للعمل.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC