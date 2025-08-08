40 هزة ارتدادية في كامتشاتكا الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة الطوارئ الرئيسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، عبر قناتها على "تليغرام"، رصد وقوع أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة، بحسب "نوفوستي".

وكان مدير فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للبحوث، دانيلا تشيبروف، قد صرح بأنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية لكن غير مدمرة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا مؤخرا.

وجاء في بيان الإدارة: "سُجلت 41 هزة ارتدادية خلال يوم، وشعر السكان بأربع منها في المناطق المأهولة".

ويوجد حاليا 31 شخصا في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ومقاطعة فيليوتشينسك السكنية.

ولا تزال هناك مخاوف من تآكل جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامتشاتسك بسبب نشاط بركان كليوتشيفسكوي.

وكانت كامتشاتكا شهدت في 30 يوليو تموز الفائت أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة.

وامتدت الهزات التي بلغت قوتها 8 درجات إلى جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت أربع موجات تسونامي بأضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.

ولاحقا استؤنفت حركة الملاحة البحرية والطيران المروحي في سيفيرو-كوريلسك، وعاد ميناء المدينة للعمل.