الملك تشارلز يستقبل ترامب في زيارة تاريخية (فيديو وصور)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر ويندسور في اليوم الأول من زيارته للمملكة المتحدة، برفقة زوجته ميلانيا، حيث استقبله العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وكان ترامب وصل إلى المملكة المتحدة، مساء الثلاثاء، في زيارة دولة ثانية تاريخية تجري في ظل إجراءات أمنية مشددة على وقع دعوات للتظاهر، بحسب "فرانس برس".

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" بعيد الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مطار ستانستيد بلندن. واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في لندن لقضاء الليلة.

وكان في استقبال الزوجين ترامب الأمير وليام وزوجته كيت عند نزولهما من المروحية.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين خلال الرحلة إن الزيارة ستكون "ضخمة"، مؤكدًا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث "صديق قديم".

وأعد محتجّون لترامب استقبالا خاصا، إذ عرضوا صورا للرئيس ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين على قلعة وندسور، كما تظاهر العشرات في البلدة الصغيرة غرب لندن.

ومن المقرر أن يشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة لندن اليوم الأربعاء، لكن خلال الرحلة التي ستخضع لإجراءات أمنية استثنائية، سيتجنب ترامب (79 عاما) لندن والجمهور.

وسيقضى ترامب الأربعاء في قلعة وندسور، حيث يستضيفه الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، قبل أن يتوجه للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس، لبحث قضايا سياسية واقتصادية في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بعد 70 كيلومترا من لندن.

ويتضمن جدول أعمال الأربعاء استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما غير مسبوق لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء القلعة، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية. ويشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كاثرين.

وقبل مغادرته واشنطن، أعرب ترامب عن سعادته بـ"الشرف العظيم" الذي حظي به.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الملك البالغ 76 عاما والذي لا يزال يخضع للعلاج من السرطان، لم يكن متحمّسا لفكرة توجيه دعوة للرئيس الجمهوري الذي سبق أن استضافته والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 2019، لكنّ حكومة حزب العمال تنوي الاستفادة من إعجاب ترامب بالعائلة المالكة لتعزيز "العلاقة الخاصة" التاريخية بين لندن وواشنطن.

ومن المقرر أن تركز المحادثات في تشيكرز الخميس، على اتفاق التعرفات الجمركية.