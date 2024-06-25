ما هو قانون الضرائب الجديد الذي أشعل كينيا؟

قتل 10 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء، خلال احتجاجات في نيروبي، تخللها أعمال حرق للبرلمان ومبنى حاكم العاصمة الكينية، رفضا لمشروع قانون يفرض ضرائب جديدة.

وتضمنت بعض المواد في قانون المالية، التي طرحت في البداية قبل إلغائها، خطة لفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الخبز ورسوم بنسبة 25% على زيت الطهي، وضريبة على ملكية المركبات.