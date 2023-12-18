بين اليمين والشلل الحكومي.. قانون الهجرة يضع ماكرون في أخطر مأزق سياسي

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأزقًا حقيقيًّا هو الأخطر في ولايته الرئاسية الثانية، بسبب قانون الهجرة الذي اقترحته الحكومة ورفضه البرلمان، ما يضعه بين خطر اليمين وفرضيّة الشلل الحكومي.

وتابع ماكرون عن بعد آخر مفاوضات أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن حول أحد أكثر النصوص السياسية جدلًا في ولايته الثانية، والذي قد يُجبره على منح كثير من التنازلات للجمهوريين، وفق ما أكدته صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها.

تحدّي المعارضة

وقالت الصحيفة، إنّ ماكرون تابع أمس الأحد، المفاوضات الأخيرة التي أجرتها رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، لإخراج فترة ولايته البالغة خمس سنوات من المأزق، غاضبًا من تحدي المعارضة التي أسقطت مشروع قانون الهجرة المطروح على البرلمان، وهو أحد أهم النصوص في ولايته الثانية.