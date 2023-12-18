بين اليمين والشلل الحكومي.. قانون الهجرة يضع ماكرون في أخطر مأزق سياسي
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأزقًا حقيقيًّا هو الأخطر في ولايته الرئاسية الثانية، بسبب قانون الهجرة الذي اقترحته الحكومة ورفضه البرلمان، ما يضعه بين خطر اليمين وفرضيّة الشلل الحكومي.
وتابع ماكرون عن بعد آخر مفاوضات أجرتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن حول أحد أكثر النصوص السياسية جدلًا في ولايته الثانية، والذي قد يُجبره على منح كثير من التنازلات للجمهوريين، وفق ما أكدته صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها.
تحدّي المعارضة
وقالت الصحيفة، إنّ ماكرون تابع أمس الأحد، المفاوضات الأخيرة التي أجرتها رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، لإخراج فترة ولايته البالغة خمس سنوات من المأزق، غاضبًا من تحدي المعارضة التي أسقطت مشروع قانون الهجرة المطروح على البرلمان، وهو أحد أهم النصوص في ولايته الثانية.
واليوم الإثنين، يتعيّن على 14 نائبًا وعضوًا في مجلس الشيوخ من جميع الأطياف السياسية أن يقرروا، خلف أبواب مغلقة، مصير هذا النصّ المتعلق بالهجرة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى السلطة التنفيذية.
عقبة أولى
وإذا تمكنت هذه اللجنة المشتركة من التوصّل إلى اتفاق وأن تكون "حاسمة" فسيتم التغلب على العقبة الأولى، وهو ما من شأنه أن يُعزّز كل الآمال في التصويت النهائي، في اليوم التالي، في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، لكن الأمر يتطلّب تقديم جملة من التنازلات للجمهوريين، وهم في موقع قوة داخل اللجنة.
ويطرح تقرير "لوموند" جملة من التساؤلات بشأن مصير النص الذي طرحته الحكومة بعد التعديلات والتنازلات المقدّمة، وقالت "هل سيظل إيمانويل ماكرون قادرا على ادعاء "التجاوز السياسي" إذا كانت النسخة النهائية، كما يخشى البعض، نسخة يمينية أكثر بكثير من المشروع الأوّلي للحكومة؟ وهل تتخلّى السلطة التنفيذية عن قيمها من خلال مغازلة مفهوم "التفضيل الوطني" الذي يتباهى به قسم من اليمين وكل اليمين المتطرف؟.
"طعم مرير"
واعتبرت الصحيفة في تقريرها، أنّ "نجاح ماكرون إن حصل سيكون له طعم مرير" ونقلت عن وزير النقل كليمان بون، الذي ينتمي إلى الجناح اليساري للحكومة قوله إنّه "في حالة التوصل إلى اتفاق، سيتعيّن علينا التأكد من عدم وجود الكثير من الاستياء".
استمالة اليمين
وخلال المفاوضات النهائية التي جرت أمس الأحد، مع رئيس الحزب الجمهوري إريك سيوتي، ورئيس نواب حزب اليسار أوليفييه مارليكس، ونظيره في مجلس الشيوخ برونو ريتيللو، والأمين العام للحزب آني جنيفارد حاولت رئيسة الوزراء أن تسلك هذا المسار الضيّق الذي من شأنه أن يتيح لها استمالة اليمين دون مهاجمة الجناح اليساري لأغلبيتها، كما ذكرت "لوموند".
وقال إيريك سيوتي بعد الاجتماع: "في هذه المرحلة، لا يمكننا الحديث عن اتفاق".
ويطالب زعيم الحزب الجمهوري على وجه الخصوص بأن تضع السلطة التنفيذية على الورق، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ اعتبارًا من اليوم الإثنين، وعدًا بإصلاح المساعدة الطبية الحكومية للأجانب غير المسجلين في بداية عام 2024.
خط أحمر
ويريد الجمهوريون أيضًا إعادة كتابة المادة الرابعة مكررة من مشروع القانون، والتي تسمح بشكل من الأشكال بتسوية أوضاع العمال غير المسجلين، وهو خط أحمر في نظر نواب حزب اليسار مثل الممثل المنتخب عن الحزب لوت أوريليان برادييه.
ومن الجانب الحكومي، بدت إليزابيث بورن واثقة من إمكانية الجمع بين وجهات النظر في غضون 24 ساعة، مدركة أن أي رفض للنص من شأنه أن يوقع بلا شك نهايتها على رأس الحكومة.