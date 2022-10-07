أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر مهمة مدنية أوروبية على حدودهما

قال المجلس الأوروبي، يوم الجمعة، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة، بعدما أسفرت أسوأ جولة قتال بين الجارتين السوفييتين السابقتين منذ العام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص الشهر الماضي.

كما أعلن أن الاجتماع القادم للجنة ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر.