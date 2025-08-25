تعطل "آلية الزناد".. روسيا تعد مسودة بشأن ملف إيران النووي

أفادت مصادر مطلعة بأن روسيا أعدت مسودة لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالملف النووي الإيراني، والذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف تجنب مواجهة محتملة بين طهران والعواصم الغربية.

وقالت صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية، الثلاثاء، إن المسودة الروسية تتضمن بندا قد يعطل تفعيل آلية الزناد في المستقبل حال تمديد القرار، وهو ما من المرجح أن يثير اعتراض الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ويضعف أي محاولة لإظهار حسن النية تجاه طهران.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشکیان حول هذا الملف، مشيرة إلى أن الصين قد تنضم لدعم هذه المبادرة الروسية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الدول الأوروبية الثلاث منحت الحكومة الإيرانية مهلة حتى 31 أغسطس/ آب الجاري لاستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإلا فسيتم تفعيل آلية الزناد.

وفي وقت سابق، شهدت تركيا جولة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث تضمنت اقتراحًا بتمديد قرار 2231 لمدة ستة أشهر وتأجيل تفعيل آلية الزناد، لكن الجمهورية الإسلامية رفضت هذا الطلب، مؤكدة أن جميع المواد النووية بعد قصف منشآت فوردو وأصفهان ونطنز في يونيو الماضي دفنت تحت الأنقاض بعد الهجوم الأمريكي.

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى للصحيفة إن قرار دعم أو رفض مثل هذا التمديد يعتمد على مجلس الأمن الدولي، دون تقديم تأكيد أو نفي مباشر لمبادرة روسيا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بأن جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران وكلٍّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستُعقد الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والدول الأوروبية بشأن مستقبل الاتفاق النووي وآليات تفعيل الالتزامات المتبادلة، وسط ترقب لإمكانية إحراز تقدم يمهد لاستئناف أوسع للمحادثات.