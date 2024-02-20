متهم بالقمع و"العدوانية".. جنرال سابق يستعد لقيادة إندونيسيا
يستعد جنرال إندونيسي سابق، كان ممنوعًا من دخول الولايات المتحدة بسبب اتهامات بممارسات قمعية، ويصفه خبراء بأنه "عدواني"، لتولي رئاسة بلاده.
ورغم اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان في نهاية التسعينيات، فإنه من المنتظر أن يتولى وزير الدفاع السابق برابوو سوبيانتو قيادة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد عشر سنوات من حكم جوكو ويدودو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
وقد أقيل سوبيانتو من الجيش في 1998 على خلفية اتهامات نفاها بإصدار أوامر بخطف ناشطين مؤيدين للديمقراطية.
وبسبب هذه الاتهامات، منع الضابط السابق من دخول الولايات المتحدة وأستراليا لفترة طويلة.
في وقت سابق، وحين لم يكن فاز بعد بما يكفي من الأصوات لحسم الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا، أظهر برابوو سوبيانتو "ثقة مفرطة" خلال مؤتمر صحفي، عقده وهو شبه عارٍ من مسبحه الخاص في ضواحي العاصمة جاكرتا، وفقًا لـ"سي إن إن".
وقال سوبيانتو للصحفيين إن "الهدف الرئيس للديمقراطية هو إعطاء الشعب القادة والممثلين الذين يريدهم".
وكان سوبيانتو خسر مرتين في الانتخابات الرئاسية السابقة أمام منافسه جوكو ويدودو، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، وقد أثار أعمال شغب مميتة في عام 2019 بعد أن طعن في النتائج.
ويتوقع الخبراء أن يكون سوبيانتو، المعروف بخطاباته النارية وسجله العسكري، رئيسًا من نوع مختلف.
توم بيبينسكي، أستاذ الحكومة ومدير برنامج جنوب شرق آسيا في جامعة كورنيل الأمريكية يقول: "سوبيانتو لديه سمعة داخل الجيش بأنه عدواني وغير صبور".
وأضاف بيبينسكي: "سيشعر برابوو براحة أكبر كزعيم عالمي أكثر من خلفه ويدودو".
وقال الخبراء لـ"سي إن إن" إن برابوو كرئيس لإندونيسيا سيواجه ضغوطًا أكبر لتعزيز العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع دول، مثل: الصين، والولايات المتحدة، وكذلك أستراليا المجاورة، والحفاظ عليها.
وأشاروا إلى أن إندونيسيا لطالما كان لها واحدة من أهم العلاقات الثنائية مع أستراليا. ويعتقد الخبراء أن هذا سيستمر تحت قيادة سوبيانتو.
جاكي بيكر، المحاضرة بالسياسة في جنوب شرق آسيا، في مركز دراسات الهند والمحيط الهادئ الأسترالي قالت: "إن العلاقة مع إندونيسيا حساسة للغاية ويُنظر إليها دائمًا على أنها وضع صعب".
وأضافت: "تعمل الحكومة الأسترالية جاهدة للحفاظ على الشراكة وعلاقات العمل الجيدة مع إندونيسيا، وستبقى إندونيسيا على الحياد حتى بعد تنحي ويدودو."
من جهتها، صرَّحت لورا شوارتز، كبيرة محللي جنوب شرق آسيا في شركة فيريسك لتحقيقات المخاطر: "في ظل قيادة سوبيانتو ستواصل إندونيسيا اتباع نهج براغماتي، والحفاظ على الحياد دون تشكيل تحالفات مع الصين أو الولايات المتحدة، والحفاظ على العلاقات مع الصين والغرب. ونحن نتطلع إلى مواصلة الترحيب بالاستثمار."
وكانت العلاقات الدبلوماسية مع الصين مهمة بشكل خاص في العام الأخير للرئيس الإندوتيسي السابق ويدودو، عندما روَّج بقوة لصفقات الاستثمار الصينية المربحة في الخارج لتسريع تطوير البنية التحتية.