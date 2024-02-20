متهم بالقمع و"العدوانية".. جنرال سابق يستعد لقيادة إندونيسيا

يستعد جنرال إندونيسي سابق، كان ممنوعًا من دخول الولايات المتحدة بسبب اتهامات بممارسات قمعية، ويصفه خبراء بأنه "عدواني"، لتولي رئاسة بلاده.

ورغم اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان في نهاية التسعينيات، فإنه من المنتظر أن يتولى وزير الدفاع السابق برابوو سوبيانتو قيادة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد عشر سنوات من حكم جوكو ويدودو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.

وقد أقيل سوبيانتو من الجيش في 1998 على خلفية اتهامات نفاها بإصدار أوامر بخطف ناشطين مؤيدين للديمقراطية.

وبسبب هذه الاتهامات، منع الضابط السابق من دخول الولايات المتحدة وأستراليا لفترة طويلة.

في وقت سابق، وحين لم يكن فاز بعد بما يكفي من الأصوات لحسم الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا، أظهر برابوو سوبيانتو "ثقة مفرطة" خلال مؤتمر صحفي، عقده وهو شبه عارٍ من مسبحه الخاص في ضواحي العاصمة جاكرتا، وفقًا لـ"سي إن إن".

وقال سوبيانتو للصحفيين إن "الهدف الرئيس للديمقراطية هو إعطاء الشعب القادة والممثلين الذين يريدهم".

وكان سوبيانتو خسر مرتين في الانتخابات الرئاسية السابقة أمام منافسه جوكو ويدودو، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، وقد أثار أعمال شغب مميتة في عام 2019 بعد أن طعن في النتائج.

ويتوقع الخبراء أن يكون سوبيانتو، المعروف بخطاباته النارية وسجله العسكري، رئيسًا من نوع مختلف.

توم بيبينسكي، أستاذ الحكومة ومدير برنامج جنوب شرق آسيا في جامعة كورنيل الأمريكية يقول: "سوبيانتو لديه سمعة داخل الجيش بأنه عدواني وغير صبور".

وأضاف بيبينسكي: "سيشعر برابوو براحة أكبر كزعيم عالمي أكثر من خلفه ويدودو".