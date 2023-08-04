دول غرب أفريقيا تضع خطة لتدخل عسكري وشيك في النيجر

قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الجمعة، إن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

وأضاف المفوض في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن "التكتل لن يبلغ قادة الانقلاب بموعد ومكان ضربتنا والقرار سيتخذه رؤساء الدول".

واستدرك المفوض قائلا: "نرغب أن تنجح الدبلوماسية ونمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوا".

واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تضم 15 دولة، إجراءات عديدة بشأن الانقلاب في النيجر، الذي عزل الرئيس محمد بازوم عن منصبه أواخر الشهر الماضي.

وعلقت المجموعة التبادل التجاري مع النيجر، كما أغلقت المجال الجوي لدولها أمام النيجر ودعت العسكريين إلى إعادة النظام الدستوري في البلاد وإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه وفك أسره على الفور.