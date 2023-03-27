إيران تمنح فائزة رفسنجاني إجازة بعد 6 أشهر من السجن

وقال محمد حسين آقاسي، محامي الناشطة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "تم اليوم منح إجازة للناشطة السياسية فائزة هاشمي رفسنجاني، وجرى الإفراج عنها لأول مرة بعد 6 أشهر في السجن".

وفي 24 من فبراير/شباط الماضي، ذكر المحامي آقاسي بأنه تم تأكيد الحكم بالسجن 5 سنوات على فائزة هاشمي في محكمة الاستئناف.

وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال فائزة هاشمي رفسنجاني في 27 من أيلول/سبتمبر العام الماضي، بتهمة التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.

وفي 8 من يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الثورة في طهران بالسجن خمس سنوات ضد الناشطة السياسية فائزة هاشمي، بتهمة التحريض على الاحتجاجات.