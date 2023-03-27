إيران تمنح فائزة رفسنجاني إجازة بعد 6 أشهر من السجن
منحت السلطات الإيرانية، الإثنين، إجازة للناشطة السياسية والمدنية فائزة هاشمي رفسنجاني، بعد مرور 6 أشهر من زجها في سجن إيفين، شمال طهران.
وقال محمد حسين آقاسي، محامي الناشطة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "تم اليوم منح إجازة للناشطة السياسية فائزة هاشمي رفسنجاني، وجرى الإفراج عنها لأول مرة بعد 6 أشهر في السجن".
وفي 24 من فبراير/شباط الماضي، ذكر المحامي آقاسي بأنه تم تأكيد الحكم بالسجن 5 سنوات على فائزة هاشمي في محكمة الاستئناف.
وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال فائزة هاشمي رفسنجاني في 27 من أيلول/سبتمبر العام الماضي، بتهمة التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.
وفي 8 من يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الثورة في طهران بالسجن خمس سنوات ضد الناشطة السياسية فائزة هاشمي، بتهمة التحريض على الاحتجاجات.
وفائزة هاشمي هي ابنة رئيس إيران السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، اتُهمت بـ"نشاط دعائي ضد النظام"، و "إهانة المقدسات" حتى قبل اندلاع الاحتجاجات.
ووجهت الناشطة فائزة رفسنجاني انتقادات لاذعة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب طريقة إدارته للبلاد، داعية خامنئي إلى التنحي.