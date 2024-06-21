رحبت بقرار كندا.. واشنطن تتعهد بدعم أي دولة تصنف "الثوري الإيراني" إرهابياً
رحّبت واشنطن بقرار كندا تصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابياً"، وأعلنت أنها ستقدم المساعدة لأي دولة تفكر بأن تخطو الخطوة ذاتها.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، استعداد الإدارة الأمريكية لتقديم الدعم لدول تفكر في تصنيف (الحرس الثوري) منظمةً إرهابيةً.
وقال المتحدث الأمريكي: "يمكننا أن نقدم معلومات حول الأنشطة التي قاموا بها (الحرس الثوري)، وهو أمر نقوم به غالباً عند تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائنا وشركائنا بشأن الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن "إرهاب الحرس الثوري الإيراني ومؤامراته المميتة يهددان العالم أجمع".
وكانت كندا أعلنت إدراج الحرس الثوري، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمتها السوداء، متهمةً طهران بدعم الإرهاب، وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.
وهددت إيران، أمس الخميس، بالرد على القرار الذي وصفته بـ"غير المسؤول" للحكومة الكندية، وحمَّلت حكومة جاستن ترودو مسؤولية التبعات.