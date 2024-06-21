رحبت بقرار كندا.. واشنطن تتعهد بدعم أي دولة تصنف "الثوري الإيراني" إرهابياً

وكانت كندا أعلنت إدراج الحرس الثوري، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمتها السوداء، متهمةً طهران بدعم الإرهاب، وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.

وهددت إيران، أمس الخميس، بالرد على القرار الذي وصفته بـ"غير المسؤول" للحكومة الكندية، وحمَّلت حكومة جاستن ترودو مسؤولية التبعات.