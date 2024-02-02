احتجاجات على حرب غزة تواجه بايدن خلال زيارة ميشيغان

حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على تعهد قوي بالدعم من نقابة لعمال مصانع السيارات والتي تلعب دوراً حاسماً في مسعاه لإعادة انتخابه في ولاية ميشيغان.

يأتي ذلك في في الوقت الذي ألقت فيه الاحتجاجات على مساندته للعمليات الإسرائيلية في غزة بظلالها على رحلته.

وكان الهدف من رحلة بايدن إلى الولاية، التي تعد ساحة معركة انتخابية، أن تكون بمثابة احتفال بعد أن أيدت نقابة (عمال السيارات المتحدون) في الآونة الأخيرة مسعاه لإعادة انتخابه.

لكن زيارته قوبلت أيضاً باحتجاجات من بعض العرب الأمريكيين، وعددهم كبير في الولاية، الذين يطالبون الرئيس بالسعي إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفضوا لقاء حملته الانتخابية.