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فاغنر تكمل عملية تسليم أسلحتها لوزارة الدفاع الروسية (فيديو)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أنها أتمت استلام جميع المعدات العسكرية الثقيلة من مجموعة "فاغنر" وفقا للخطة الموضوعة، مشيرة إلى أن عشرات من المعدات التي تم استلامها لم يتم استخدامها مطلقا في القتال.
وقالت وزارة الدفاع في بيان" القوات المسلحة الروسية تنهي استلام الأسلحة والمعدات العسكرية من مجموعة فاغنر وفقا للخطة الموضوعة".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "عشرات المعدات المُستلمة من فاغنر لم يتم استخدامها مطلقا في القتال"، مشيرة إلى أنه "تم استلام أكثر من ألفي قطعة من المعدات والأسلحة من وحدات مجموعة فاغنر بينها مئات الأسلحة الثقيلة".
وتابع البيان "القوات المسلحة الروسية استلمت من "فاغنر" أكثر من 2.5 ألف طن من الذخيرة المختلفة ونحو 20 ألف قطعة من الأسلحة الصغيرة".