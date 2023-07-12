فاغنر تكمل عملية تسليم أسلحتها لوزارة الدفاع الروسية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أنها أتمت استلام جميع المعدات العسكرية الثقيلة من مجموعة "فاغنر" وفقا للخطة الموضوعة، مشيرة إلى أن عشرات من المعدات التي تم استلامها لم يتم استخدامها مطلقا في القتال.

وقالت وزارة الدفاع في بيان" القوات المسلحة الروسية تنهي استلام الأسلحة والمعدات العسكرية من مجموعة فاغنر وفقا للخطة الموضوعة".