ابنة شقيق ترامب: عمي "سيحرق كل شيء" إذا انقلب عليه الجمهوريون

حذرت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أن عمها "سيحرق كل شيء" إذا "انقلب" عليه الجمهوريون.

وأشارت ماري في مقابلة مع تلفزيون "ام اس ان بي سي" الأمريكي، نقلتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الإثنين، إلى أن "هناك تكهنات بأن الحزب الجمهوري قد يسعى للتخلي عن ترامب بعد فشل الحزب في تحقيق نتائج مُرضية في الانتخابات التشريعية الأخيرة".

ولفتت المجلة إلى أن "العديد من المسؤولين ،بمن فيهم أعضاء الحزب الجمهوري، ألقوا باللوم على ترامب في فشل الحزب في السيطرة على مجلس الشيوخ، في حين ما زال الحزب يكافح في تحقيق الأغلبية في مجلس النواب".

وبسؤالها عن ما سيحدث الآن للرئيس السابق، أشارت ماري ترامب التي تنتقد عمها في كثير من الأحيان، إلى تصريحاتها السابقة بأنه "لا يزال يحافظ على الخطورة في الحزب الجمهوري، وهو أخطر شخص في أمريكا"، بحسب تعبيرها.

وفي آخر الضربات التي تلقاها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، بأن كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمدعومة من دونالد ترامب، خسرت السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز.

وتوقعت شبكتا "سي أن أن" و"أن بي سي"، خسارة ليك التي تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيس التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وبفوز جو بايدن حينها.

وغرّدت هوبز على تويتر "الديمقراطية تستحق الانتظار"، مضيفة "شكرًا أريزونا. أنا فخورة جدًّا بأن أكون الحاكم الجديد".