ألمانيا تعلق على اقتراح أوروبي لمعاقبة إسرائيل

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، لا تحظى بموافقة الأغلبية.

وذكر متحدث باسم الحكومة، أن هذه التدابير المقترحة لم تحظَ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن، وفق "رويترز".

وأشار إلى ان انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، لكنها أكدت دعمها لإسرائيل.

وذكر متحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري: "أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء".

أخبار ذات علاقة المفوضية الأوروبية تلوح بإجراءات جديدة لمعاقبة إسرائيل

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت الأربعاء، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين.

وأضافت أن المفوضية ستقترح أيضًا تعليقًا جزئيًّا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة.

وذكرت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتشهد الأوساط الأوروبية موجة تشدد تجاه إسرائيل؛ بسبب حرب غزة والاستيطان في الضفة الغربية.