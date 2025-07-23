رئيس الوزراء الياباني يريد دراسة اتفاق ترامب التجاري "الضخم"

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الأربعاء، أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية".

وأضاف: "كحكومة، نعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية".

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بعد أن كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لقد أبرمنا للتوّ اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".

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وأفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستخفّض إلى النصف لتصبح 12,5% تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5% مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على هذه الواردات سيصبح 15%.

وإثر هذا الإعلان سُجّلت ارتفاعات حادّة في أسعار أسهم السيارات اليابانية في طوكيو. وجاء إعلان ترامب بينما كان المبعوث التجاري لإيشيبا، ريوسي أكازاوا، في رحلته الثامنة إلى واشنطن حيث التقى مسؤولين أمريكيين كبارا.