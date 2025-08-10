عراقجي: زيارة مساعد غروسي لن تشمل تفقد مواقع نووية

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ مساعد رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور طهران غداً، موضحاً أنّ الزيارة لا تتضمن أي برنامج لزيارة مواقع، وأنّ التعاون مع الوكالة سيُجرى وفق الإطار الذي حدده قانون البرلمان الإيراني.

وأضاف عراقجي أنّ الاتصالات مع الأوروبيين ما زالت مستمرة، لافتاً إلى أنّهم طرحوا مسألة “سناب باك” لكنّ موقف طهران هو أنّ هذا الإجراء لم يعد مطروحاً أساساً.

وأكد عراقجي أنّه لا برنامج لزيارة أي موقع نووي قبل التوصل إلى إطار متفق عليه، مشدداً على أنّ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يبدأ قبل ذلك.

وأضاف أنّ أوروبا لا تُعد طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي من وجهة نظر طهران، وأنّ هناك نقاشات فنية وقانونية جارية مع الأوروبيين، لكن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات لم يُحدد بعد.

وفي ما يخصّ العلاقات مع الولايات المتحدة، أوضح عراقجي أنّ لا شيء حُسم بعد بشأن التفاوض مع واشنطن. وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن أنّه سيجري غداً اتصالا مع وزير خارجية أرمينيا بشأن ممر زنغزور، مؤكداً أنّ موقف إيران من الممر واضح وأنها ترحّب بأي اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكّد عراقجي أنّ إيران ترحب بأي اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ لا شيء محسوم بعد بشأن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.