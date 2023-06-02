الصين تدرس القيام بمهمة ثانية لحل الأزمة الأوكرانية

قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون منطقة أوراسيا، الذي قام بجولة في عواصم أوروبية الشهر الماضي سعيا لتعزيز محادثات السلام الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن بكين تدرس القيام بمهمة أخرى بعدما أقر بأن جولته قد لا تسفر عن نتائج فورية.

ورفض لي هوي، في مؤتمر صحفي تقريرا إعلاميا، أفاد بأنه روج لوقف إطلاق نار من شأنه أن يترك أجزاء من أوكرانيا تحت الاحتلال الروسي، وقال إن بكين "ستفعل أي شيء" لتهدئة التوترات.

لكنه صرح بأن هناك عقبات كبيرة أمام إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين المتحاربين.