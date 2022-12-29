الوسطاء يجتمعون لتعزيز الهدنة في إثيوبيا

ويقول عاملون في المجال الإنساني في تيغراي إن قوات إرتيريا المجاورة التي كان ينبغي أن تنسحب بموجب شروط الهدنة ما زالت موجودة في عدة بلدات بالمنطقة التي لا يزال الملايين فيها يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدة.

وكان من المتوقع أن تكون قضية القوات الإرتيرية واستعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي على جدول أعمال فريق المراقبة الذي يشكله الوسطاء.

وقال المتحدث باسم الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد)، نور محمود شيخ، اليوم الخميس، إن الوسطاء مجتمعون في مقلي عاصمة تيغراي.

ولم يرد المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاشيو رضا، ومستشار الأمن القومي الإثيوبي، رضوان حسين، على طلبات التعليق.