الوسطاء يجتمعون لتعزيز الهدنة في إثيوبيا
يكثف الوسطاء بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والسلطات في منطقة تيغراي جهودهم لفرض هدنة مع اقتراب العلاقات من العودة إلى طبيعتها بين الجانبين اللذين كانا يخوضان حربا وحشية حتى الشهر الماضي.
وأدى وقف إطلاق النار في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى هدوء في الصراع الذي استمر عامين، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكن تنفيذ أجزاء من الاتفاق كان أبطأ من المتوقع.
ويقول عاملون في المجال الإنساني في تيغراي إن قوات إرتيريا المجاورة التي كان ينبغي أن تنسحب بموجب شروط الهدنة ما زالت موجودة في عدة بلدات بالمنطقة التي لا يزال الملايين فيها يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدة.
وكان من المتوقع أن تكون قضية القوات الإرتيرية واستعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي على جدول أعمال فريق المراقبة الذي يشكله الوسطاء.
وقال المتحدث باسم الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد)، نور محمود شيخ، اليوم الخميس، إن الوسطاء مجتمعون في مقلي عاصمة تيغراي.
ولم يرد المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاشيو رضا، ومستشار الأمن القومي الإثيوبي، رضوان حسين، على طلبات التعليق.
وبموجب اتفاق السلام، كان من المفترض أن يكون فريق المراقبة جاهزا بحلول 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واشتكى زعماء تيغراي من التأخير في تشكيله وتنفيذ بنود أخرى من اتفاق الهدنة.
وعلى جبهات أخرى، يبدو أن الزخم نحو علاقات أفضل آخذ في الزيادة، فقد استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، أمس الأربعاء، رحلاتها إلى مقلي، لأول مرة منذ 18 شهرا.
وأعادت شركة الاتصالات (إثيو تليكوم) توصيل خدماتها إلى مقلي و27 بلدة أخرى، بينما تقول الحكومة إن المساعدات الإنسانية يجري تكثيفها.