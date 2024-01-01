ماكرون: فرنسا ستواصل "إعادة تسليح" نفسها في 2024

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إن فرنسا ستواصل "إعادة تسليح" نفسها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، كما ستدعم التعليم العام والترابط الاجتماعي.

جاءت تصريحات ماكرون في خطاب بثه التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد، التي ستنشر السلطات خلالها نحو 90 ألف شرطي و5 آلاف جندي للسيطرة على الوضع الأمني والتصدي لما وصفته الحكومة بأنه تهديد إرهابي "كبير للغاية".

وتعهد ماكرون بأن يكون عام 2024 هو عام الفخر والأمل للفرنسيين مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق مدمر.

وقال ماكرون "مرة واحدة فقط في كل قرن يمكن استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ومرة ​​واحدة فقط في كل ألفية يمكن إعادة بناء كاتدرائية... 2024 هو عام العزيمة والاختيارات والتعافي والفخر. في الواقع، هو عام الأمل".

وسعى ماكرون إلى إدخال السرور على قلوب الفرنسيين بعد عام شهد حروبا وأزمات في الخارج بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات اعتراضا على تعديل نظام التقاعد ونشوب أعمال عنف في الشوارع بعد مقتل مراهق على أيدي الشرطة في باريس.